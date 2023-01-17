تركيا تعيد تدوير 30 مليون طن من النفايات

أنجزت تركيا عبر مشروع "صفر نفايات" إعادة تدوير أكثر من 30 مليون طن من النفايات حتى الآن، وفق ما أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ مراد قوروم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج "بيتنا المشترك، صفر نفايات من أجل العالم" الذي أقيم في المجمع الرئاسي.

وأوضح قوروم أن مشروع صفر نفايات سيدخل الدبلوماسية المناخية الحكومية الدولية، كحركة تضمن مستقبل جميع الدول والأمم، وسيسجل في صفحات التاريخ بأحرف ذهبية.

وأضاف أن تركيا استطاعت إنقاذ 347 مليون شجرة من القطع بفضل مشروع صفر نفايات.

وأشار قوروم إلى أن العالم يواجه تهديدات وأزمات كبيرة ناتجة عن تغير المناخ، لافتا أن خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن عام 2022 شهد أكبر زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تاريخ البشرية.

ولفت إلى المشاكل البيئية التي تعاني منها دول مثل تونس وباكستان واليابان والسنغال وفرنسا بسبب أزمة المناخ.

وأكد أن التغلب على مشكلة تغير المناخ والأزمات الناجمة عنها لا يمكن أن يتحقق دون تعاون دولي وثيق.

ويقوم مشروع صفر نفايات على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

وعبر المشروع، تم توفير 397 مليون طن من المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 مليون برميل من النفط، بين 2017-2020.

كما ساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من النفايات الصالحة للاستخدام، وفي تقليل ملياري طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 209 ملايين شجرة خلال الفترة ذاتها.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وافقت منظمة الأمم المتحدة، على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".