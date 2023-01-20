كلية السياحة بمدينة صفران بولو تستقطب "طهاة المستقبل" من جميع أنحاء العالم

يستقبل قسم "فن الطهي وفنون المطبخ" في كلية السياحة، جامعة قره بوك شمالي تركيا، الطلاب من مختلف البلدان حيث يتعلمون أسرار إعداد مأكولات تركية وعالمية.

افتتح القسم في كلية السياحة بمدينة صفران بولو بالولاية في العام الدراسي 2018 - 2019، ويمنح شهادة بكالوريوس في هذا المجال.

وخلال 4 سنوات، يتم تدريب الطلاب على مهارات الطهي من الألف إلى الياء فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة في التواصل والإدارة التي تفيدهم مستقبلا في حياتهم العملية.

وفي حديثه للأناضول، قال عميد كلية السياحة حسين عوني قرماجي، إن الكلية تضم أكثر من 330 طالبا أجنبيا قادمين من 20 دولة.

ويبلغ عدد الطلاب في قسم فن الطهي وفنون المطبخ 304 طلاب بينهم 61 أجنبيا.

ولفت قرماجي إلى أن الطلاب الأجانب يتعلمون ثقافة الطهي التركية، كما أنهم يمزجونها مع ثقافة الطهي الخاصة ببلادهم ويقدمون "توليفات مختلفة".

بدورها قالت المدرسة سيبال آي يلدز، إنهم يقدمون للطلاب دروسا عن المطبخ التركي بشكل رئيسي.

ولفتت إلى أن الطلاب الأجانب يرغبون في افتتاح مطاعم تقدم الوجبات التركية في بلادهم أو في بلدان أخرى.

الطالب التنزاني عيسى حمادي علي، قال إنه تعلم إعداد العديد من المأكولات التركية مثل الفاصوليا الطازجة وفطائر البورك، مشيرا أنه سيقوم بتحضيرها في بلاده عندما يعود.

بدورها قالت الطالبة خلود شاط، القادمة من المغرب، إنها تفكر بافتتاح مطعم يقدم المأكولات التركية والمغربية، ولهذا السبب جاءت إلى تركيا لدراسة فن الطهي.

أما الطالب الأوزبكستاني يحيوبك ماماسولييف فلفت إلى تلقيه دروسا عن المطبخين التركي والعالمي وتعلمه كيفية طهي البقوليات والأطباق التي يدخل فيها زيت الزيتون وأطباق اللحوم.

من جهتها قالت الكازاخستانية غولزات ألطاييفا إنها اختارت الدراسة في هذا القسم لأنها تحب إعداد الطعام، مبدية إعجابها الشديد بالمأكولات التركية.