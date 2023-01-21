تركيا تنشئ مراكز تنسيق خاصة بالغجر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا تعمل على إنشاء مراكز تنسيق خاصة بالغجر،أو ما يُعرف بشعب "الرّوما"، تابعة لوزارة الداخلية، بهدف معالجة مشاكلهم على أعلى مستوى في الدولة.

وفي حديثه إليهم في "مؤتمر الغجر (الرّوما) 2023" في إسطنبول، قال الرئيس إن الحكومة تهدف بصدق إلى تقوية الروابط مع مواطني الرّوما واحتضانهم والتعريف بثقافتهم الفريدة.

وفي هذا السياق، تطلق الحكومة التركية مبادرة مركز التنسيق في 25 ولاية في البلاد، حيث يمثلهم منسق الغجر (الرّوما) في مكتب الوالي.

وأضاف أردوغان أن الحكومة أعدت أيضاً مشروع إسكان اجتماعي حصري للمواطنين من الغجر (الرّوما) في 12 ولاية.

وكانت تركيا أعلنت عام 2016، عن خطة عمل كجزء من مبادرة الغجر (الرّوما) الحكومية، لتحسين الظروف المعيشية للغجر المحليين.

ولطالما أشاد الرئيس أردوغان بعلاقاته الودية مع المجتمع الذي قضى بقربه طفولته في حي قاسم باشا في إسطنبول حيث يعيش جزء كبير من مجتمع الغجر (الرّوما)، ويعود له الفضل في اتخاذ الخطوات الأولى لبرامج العمل الإيجابي للمجتمع خلال فترة رئاسته للوزراء.



وكان الرئيس الذي حضر مؤتمرات الغجر (الرّوما) التي جمعت ممثلين عن الجالية، أول من اعتذر للمجتمع عام 2010 عن سياسات الدولة التركية السابقة التي حرمت المجتمع من حقوقه.

ويشكل التعليم والتوظيف تحديات خطيرة لمجتمع الغجر (الرّوما) بالرغم من تحسن وضعهم بسلسلة من المشاريع في السنوات الأخيرة، ويعمل معظم مواطني الرّوما في وظائف منخفضة المستوى والأجر بسبب وصولهم المحدود إلى التعليم.

وتعمل الحكومة التركية على مساعدتهم في الوصول إلى وظائف أعلى مع ضمان اجتماعي أفضل، ولا زالت تسعى إلى تشجيع المشاركة في دورات التدريب المهني المجانية حيث يتم توظيف المشاركين منهم تلقائياً في الخدمات العامة والشركات الخاصة بمجرد إكمال التدريب.