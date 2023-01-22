إطلاق عملية "أرن الحصار 24" ضد إرهابيي "بي كي كي" جنوب شرقي تركيا

أعلنت تركيا، الأحد، إطلاق عملية جديدة في إطار سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إنها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء ـ 24" في دياربكر، بمشاركة 645 عنصراً من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

ولفتت الوزارة إلى ضبط قذائف هاون و144 كغ مخدرات في أحد أوكار التنظيم الإرهابي في اليوم الأول من العملية بريف قضاء ليجة في دياربكر.

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إطلاق عملية "أرن الحصار خريف شتاء ـ 23 في إطار سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

والأربعاء، أعلنت الوزارة إطلاق عملية جديدة في إطار سلسلة عمليات "أرن - الحصار" ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

و تهدف عمليات "أرن" إلى القضاء على الإرهاب كاملاً داخل الأراضي التركية.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.