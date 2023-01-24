ناقوس الجفاف ينذر بصيف جاف ومحاصيل قليلة في تركيا والمنطقة

في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، والواقعة على ساحل بحر إيجة، دقت مستويات خزانات السدود ناقوس الخطر من الجفاف الشديد وعدم وجود احتمالات لهطول الأمطار في المستقبل القريب.

وتغير المناخ أحد أهم القضايا الملحة التي تؤثر على العالم بأسره وهذا ينطبق بشكل خاص على تركيا بسبب موقعها الجغرافي. إذ يزداد جفاف حوض البحر المتوسط، وتركيا جزء منه، بسبب آثار تغير المناخ بشري المنشأ. نتيجة لذلك، يزحف متوسط درجات الحرارة ببطء للارتفاع ويصبح هطول الأمطار أكثر ندرة، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

المديرية العامة للأرصاد الجوية بوزارة البيئة والتطوير العمراني والمناخ قالت: "لوحظ أن جزءًا من إزمير يعاني من جفاف شديد للغاية والجزء الآخر سيعاني من جفاف شديد قريبًا".

فيما قال البروفيسور دوغان يشار، خبير المناخ وعضو هيئة التدريس في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا بجامعة دوكوز إيلول (DEU): "كان إشغال سد تحطلي Tahtalı، وهو المصدر الرئيسي للمياه في إزمير، حوالي 55% العام الماضي، وقد انخفض اليوم إلى 39 بالمئة، أي بانخفاض بنسبة 16%، وهذا يعني ما يكفي لمدة 200 يوم للمياه في إزمير. إنها علامة على أن تركيا ستعاني من أسوأ نقص في المياه على الإطلاق هذا الصيف".

مع تأثيرات تغير المناخ العالمي، كانت درجة حرارة الهواء في إزمير أعلى من المتوسط بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بالسنوات السابقة. وهناك انخفاض كبير في عدد الأيام الممطرة وكمية الأمطار لكل متر مربع في إزمير. كما انخفض متوسط عدد الأيام الممطرة، الذي كان 13 يوماً في ديسمبر، إلى 6-7 أيام. بالنظر إلى كمية هطول الأمطار لكل متر مربع في إزمير، هطل 146.8 كيلوغرام من الأمطار لكل متر مربع في المتوسط في ديسمبر، بينما انخفض هذا الرقم بنسبة 31% في ديسمبر من العام الماضي وسجل 101.3 كيلوغرام. في المتوسط طويل الأجل لشهر يناير، سجل الهطول 136.9 كغم لكل متر مربع، بينما هطل 65.2 كغم من الأمطار لكل متر مربع منذ بداية يناير.

وأضاف يشار: "هناك جفاف خطير للغاية، لقد تسببنا بجفاف المياه الجوفية. جفت البحيرات وتبدو مثل الصحارى. أصبح سهل قونية مليئًا بالثقوب. جفت أكثر من 50 بحيرة ومستنقع، وأهم موارد المياه الجوفية هي المستنقعات والبحيرات.

كما أثرت درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية والانخفاض في عدد الأيام الممطرة في إزمير على معدلات إشغال السدود التي توفر احتياجات إزمير من مياه الشرب. ووفقًا لبيانات المديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي في إزمير (İZSU)، بلغ معدل إشغال سد تحطلي، أهم مصدر لمياه الشرب في المدينة، 54.33% إشغال في نفس الفترة من العام الماضي وهو الآن عند 39.95%. وانخفضت نسبة إشغال سد بالتشوفا، وكانت 46.96% ممتلئة عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى 29.28%، وسد اركميز من 75.1% إلى 39.26%. بينما بلغ معدل إشغال سد ألتشاتي كوتلو أكطاش 74.1% في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض هذا المعدل إلى 42.88%، وسد غوزل حصار من 66.38% إلى 60.84%.

ومشيرا إلى أنه سيكون هناك نقص في المياه في تركيا هذا العام، قال يشار: "شهدنا ديسمبر/كانون الأول ويناير الأكثر سخونة منذ 52 سنة مع عدم هطول الأمطار هذا العام. هطول الأمطار الذي يملأ السدود يقع في ديسمبر ويناير بمتوسط 146 كيلوغراماً، نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير هي أشهر مهمة للغاية بالنسبة للسدود، لكننا وصلنا إلى نهاية شهر يناير وما زلنا عند لا شيء. إنها مشكلة خطيرة ستؤدي إلى نقص المياه هذا الصيف، مما يؤدي إلى جفاف زراعي خطير".

وقال يشار إن هناك مشكلة خطيرة في إدارة المياه في تركيا وقريبًا سيكون هناك قانون لإدارة المياه يتعلق باستهلاك المياه سيتم سنه في الأشهر المقبلة.

وستكون قضية المياه، خاصة المياه الجوفية، تحت مراقبة شديدة من السلطات: "علينا استخدام المياه الجوفية فقط في سنوات الجفاف، وهو ما علينا فعله اليوم. لا يوجد موسم ذرة، خاصة في الجنوب الشرقي. لا يمكن أن ينبت القمح والشعير. قد يتم اقتلاع المحاصيل وإعادة زراعتها مرة أخرى. سبب كل هذا هو سوء إدارة الموارد المائية، ونحن نلوم تغير المناخ، للأسف. علينا أن نلوم أنفسنا بدلاً من ذلك. علينا أن نتعلم كيفية استخدام المياه".

وأضاف: "لسوء الحظ، تركيا هي واحدة من أكثر البلدان التي ستتأثر بتغير المناخ إلى جانب منطقة البحر المتوسط والبلدان الواقعة بالقرب من ساحل البحر المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان. والملاحظ أن ميزانية المياه للفرد في هذه البلدان محدودة للغاية أيضًا. ولذلك، فإن إدارة المياه لها أهمية استراتيجية في هذه البلدان".