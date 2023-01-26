أردوغان يستقبل شقيقين فلسطينيين أصيبا بقصف إسرائيلي على غزة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الشقيقين الفلسطينيين رهف ومحمد سلمان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

والتقى أردوغان مع رهف (11 عاماً) ومحمد (13 عاماً)، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، حسب وكالة الأناضول.

يشار إلى أن الطفلين الفلسطينيين أصيبا بشظايا صاروخ إسرائيلي استهدف بلدة جباليا شمالي قطاع غزة في 6 أغسطس/آب 2022.

وبناء على تعليمات الرئيس أردوغان غادر الطفلان رفقة والديهما في 17 أغسطس غزة عبر معبر رفح الواصل مع مصر، لتقلهما طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية من مطار القاهرة الدولي إلى أنقرة، ويخضعان للعلاج في "مدينة أنقرة الطبية".