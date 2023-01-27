تركيا ومنظمة الدول التركية تدينان الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال أوقطاي في تغريدة، الجمعة: "أدين بأشد العبارات الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران".

وأضاف: "أدعو الله بالرحمة على مسؤول الأمن الذي استشهد في الهجوم، وأتقدم بالتعازي لأسرته ولشعب أذربيجان، والشفاء العاجل للمصابين. نحن دائما جنبا إلى جنب مع أذربيجان".

من جهته، ذكر البرلمان التركي في بيان، أن شنطوب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الأذربيجانية صاحبة غافاروفا، قدم خلاله التعازي في مقتل مسؤول أمن السفارة والشفاء العاجل للمصابين.

وفي تغريدة له على تويتر، قال شنطوب: "أدين الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران".

كما أدان الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشباك أومورالييف، الهجوم على السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت المنظمة في بيان، الجمعة، أن أومورالييف أدان بشدة الهجوم، داعية السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق شامل في الهجوم العنيف" وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقدم أومورالييف تعازيه في مقتل مسؤول أمن السفارة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس.

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