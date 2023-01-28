تركيا تدين الهجوم على كنيس في القدس الشرقية

أدانت تركيا الهجوم على كنيس في القدس الشرقية، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية بشأن الهجوم الذي استهدف كنيسا في مستوطنة يهودية غير قانونية بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت الوزارة: "نشعر بالقلق من تحول الهجمات التي ارتفعت وتيرتها في المنطقة مؤخراً إلى دوامة عنف جديدة، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس واتخاذ التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الأحداث".

وأضافت: "ندين الهجوم الإرهابي على كنيس في القدس الذي وقع مساء 27 يناير/ كانون الثاني الجاري وأسفر عن مقتل العديد من الأشخاص".

وقدمت تعازيها إلى أسر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الهجوم وحكومة إسرائيل وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل 8 أشخاص بينهم منفذ العملية، وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي، في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس.

وتبنت "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منفذ العملية وقالت إنه خيري علقم ويبلغ 21 عاما.

وقالت عبر حسابها على تويتر: "تزف كتائب شهداء الأقصى الاستشهادي المنغمس خيري علقم (21 عاما) من حي الطور في القدس المحتلة".

وأضافت أن علقم "ارتقى بعد أن زلزل أمن كيان بني صهيون المزعوم، وجندل بمسدسه أكثر من سبعة قتلى وكشف هشاشة منظومتهم الأمنية والعسكرية".

وجاء الهجوم بعد يوم من عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وتقع مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي المدينة.