شنطوب: حجم التجارة بين تركيا والجزائر زاد بنسبة 28 بالمئة في فترة وجيزة

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن حجم التجارة بين تركيا والجزائر زاد من 4.1 مليارات دولار عام 2021 إلى 5.3 مليارات دولار في 2022، مسجلة زيادة بنسبة 28 % في فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال لقاء شنطوب بنظيره الجزائري إبراهيم بوغالي على هامش المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر العاصمة.

وأشاد شنطوب بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في فترة وجيزة، وأهمية ذلك على الاستقرار والرفاه في المنطقة.

وشدّد المسؤول التركي، على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية مبيناً القدرات التي وصلت إليها تركيا في هذا المجال.

وتعد العلاقات البرلمانية بين البلدين وفق شنطوب من أهم دعائم تطور العلاقات بين تركيا والجزائر.

كما أشاد شنطوب بأهمية اجتماعات مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مناقشة وبحث التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

ولفت شنطوب إلى أنّ 400 مليون مسلم يعيشون خارج دول إسلامية في مختلف أصقاع العالم يتعرضون لانتهاكات حقوق إنسان بشكل ممنهج أو منفرد.