توقيف 23 مشتبهاً في عمليات ضد تنظيمات إرهابية في تركيا

أوقفت السلطات الأمنية التركية، الثلاثاء، 23 مشتبهاً في عمليات ضد تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين في ولاياتي إسطنبول وأنقرة.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لكشف أنشطة تنظيمات دينية متطرفة مثل "داعش والنصرة" في إسطنبول.

وأضافت أن "الفرق الأمنية حددت عناوين مشتبهين ساهموا في تمويل التنظيمات المذكورة".

وداهمت السلطات الأمنية عناوين المشتبهين بشكل متزامن، الثلاثاء، وأوقفت 9 أشخاص، كما ضبطت الكثير المعدات التكنولوجية والوثائق التابعة للتنظيمين.

في سياق متصل، أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، 14 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في عملية أمنية، نفذتها وحدات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن أنقرة.

وداهمت السلطات الأمنية عدة مواقع بشكل متزامن في أنحاء أنقرة، وأوقفت جراء ذلك 14 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي وتواصلهم مع عناصره النشطين في مناطق الاشتباكات.

وأفادت مصادر أمنية أنه سيتم تسليم الموقوفين إلى رئاسة إدارة الهجرة لترحيلهم إلى بلادهم، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم.

وكانت السلطات الأمنية التركية قد أوقفت، في 27 يناير الجاري، 10 مشتبهين في عملية ضد تنظيمات مثل "داعش" و"النصرة" في إسطنبول.