17 دولة تشارك في مناورات "شتاء 2023" بتركيا

تتواصل في ولاية قارص شرقي تركيا، "مناورات شتاء 2023" العسكرية الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية، بمشاركة 17 دولة.

وتجري المناورات من قبل قيادة لواء المشاة الآلي الرابع عشر، تحت إشراف وإدارة قيادة الفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة التركية، بمشاركة ألف و758 عسكرياً من 17 دولة أبرزها ألمانيا وأذربيجان وكازاخستان وبريطانيا.

وتجري "مناورات شتاء 2023" في منطقة تصل فيها درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر.

وخلال المناورات تم استخدام 651 مركبة من 43 نوعاً مختلفاً، و865 سلاحاً من 23 نوعاً مختلفاً.

وفي نطاق المناورات، قامت الوحدات المدرعة التابعة للقوات المسلحة لتركيا وأذربيجان بصيانة الدبابات المشاركة.

وعقب صيانة الدبابات تم تنفيذ مهام هجومية بمشاركة فرقة دبابات وفرقة مشاة ميكانيكية من كلا البلدين.

كما تم خلال المناورات المذكورة إطلاق قذائف مدفعية ودبابات وصواريخ من طراز "جيريت" التركية.