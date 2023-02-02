وزارة الخارجية التركية تستدعي سفراء 9 دول نشرت تحذيرات حول وجود تهديدات أمنية مزعومة

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 9 دول على خلفية نشرها تحذيرات حول وجود تهديدات أمنية مزعومة في تركيا.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن الخارجية استدعت الخميس سفراء 9 دول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بسبب تعليقها عمل ممثليتاها الدبلوماسية والقنصلية في تركيا بزعم التهديد بوقوع عملية إرهابية في تركيا.

وأضافت أن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والسويد وبلجيكا وإيطاليا.

وأردفت أن وزارة الخارجية أبلغت السفراء باستيائها، وأكدت أنها تضمن أمن كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية بموجب الاتفاقيات الدولية.

كما تم التشديد على أن مثل هذه الأنشطة المتزامنة لا تشكل نهجا معتدلا وحكيما، إنما تخدم فقط أجندة التنظيمات الإرهابية الخبيثة.

أوضحت الخارجية أيضا أنها تنتظر من الدول الصديقة والحليفة التعاون مع الوحدات الأمنية التركية.

وكانت قنصليات عدة دول أجنبية في تركيا قررت تعليق عمل موظفيها، بذريعة وجود تهديد بوقوع عملية إرهابية في البلاد.