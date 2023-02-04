بعد رحلة دامت 3 أيام.. فريق الرحلة العلمية التركية يصل القطب الجنوبي

وصل فريق الرحلة العلمية التركية العامل ضمن البعثة الوطنية السابعة لعلوم القطب الجنوبي، إلى مقره في القطب بعد رحلة استغرقت 68 ساعة.

وبدأت رحلة الفريق المؤلف من 24 شخصا من إسطنبول قاطعا مسافة 13800 كيلومتر عبر 4 رحلات منفصلة، وبعد حوالي 3 أيام وصل الفريق مع معداته التقنية إلى جزيرة الملك جورج في أنتاركتيكا.

واتخذ فريق البعثة تدابير مهمة لمنع نقل الكائنات غير الأصلية إلى القارة وفقا لبروتوكول حماية البيئة في القطب الجنوبي، ففحص بعناية جميع أمتعتهم وملابسهم بحثًا عن بقايا محتملة قبل السفر إلى القارة.

وقالت مديرة معهد البحوث القطبية لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، ومنسقة البعثة الوطنية السابعة لعلوم القطب الجنوبي البروفيسورة بورجو أوزصوي، إنه بعد رحلة استغرت 68 ساعة من مغادرة إسطنبول، وصلوا إلى جزيرة الملك جورج في أنتاركتيكا.

وأضافت أوزصوي للأناضول: "كنا متعبين للغاية، لكننا نجحنا، طاقمنا جاهز وصلب، لقد هبطنا في القارة القطبية الجنوبية بجميع أمتعتنا وسننتقل إلى سفينتنا قريبا عن طريق البر أولا، ثم بالقارب".

وأوضحت "سننفذ 18 مشروعا، بالإضافة إلى ذلك نصطحب معنا الفائزين الثلاثة الأوائل بالمدارس الثانوية لدى توبيتاك، في نطاق دعوة مسابقة لمشاريع الأبحاث القطبية لطلاب الثانوية، وسنزور المختبرات والمراكز العلمية في القارة".

ومن المتوقع أن يصل الوفد العلمي إلى جزيرة هورسشو، حيث يقع معسكر الأبحاث التركي في القارة القطبية الجنوبية، برحلة بحرية مدتها أسبوع.

والاثنين، انطلق من مطار إسطنبول فريق الرحلة العلمية التركية الوطنية السابعة إلى القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، برعاية رئاسة الجمهورية.

وبدأت الرحلات العلمية الوطنية التركية إلى أنتاركتيكا عام 2017 بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء.