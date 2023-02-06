"آفاد": ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 2316 وإنقاذ 7 آلاف

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2316 قتيلاً، فيما أشارت إلى إنقاذ 7 آلاف و340 شخصاً من تحت الأنقاض.

وفي تصريح للصحفيين، في وقت متأخر مساء الاثنين، قال أورهان تتار، المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 13 ألفاً و293 مصاباً.

وأضاف تتار أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 6217، مشيراً إلى إنقاذ 7 آلاف و340 شخصاً من تحت الأنقاض.

وأوضح تتار أنه تم تخصيص 1511 من المعدات الثقيلة و216 عربة لعمليات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى إرسال الهلال الأحمر التركي إلى المنطقة، 82 عربة تقديم الوجبات و21 مطبخاً متنقلاً وفرن متنقل و156 مركبة وفريقا مكونا من 975 فرداً.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.