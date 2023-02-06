أردوغان يتلقى إحاطة حول أضرار زلزال قهرمان مرعش وشمال سوريا

تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان، فجر الاثنين، إحاطة من والي غازي عنتاب حول الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت شدته 7.4 درجات.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع عمر فاروق جوشقون إثر الزلزال الذي ضرب قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وفي الاتصال تلقى الرئيس التركي إحاطة حول الزلزال.

وفجر الإثنين، ضربت عدة هزات أرضية ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد وشمال سوريا، تراوحت قوتها بين 6.4 و 7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).