أردوغان يتمنى تجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر الممكنة وأسرع وقت

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تمنياته بأن تتجاوز البلاد كارثة الزلزال القوي الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وغيرها من الولايات الجنوبية الشرقية بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات، فجر الإثنين، إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و آفاد وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة.

وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ توجهت على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة.

وتمنى الرئيس التركي السلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضربت عدة هزات أرضية ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد وشمال سوريا حيث سجلت ضحايا وأضرار مادية في إدلب وحلب وحماه، وتراوحت قوتها بين 6.4 و 7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).