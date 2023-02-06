إقامة صلاة الغائب بالمسجد الأقصى على ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا

أدى مئات الفلسطينيين بالمسجد الأقصى، الاثنين، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر قولهم إن الفلسطينيين قاموا بأداء شعائر صلاة الغائب بعد انتهاء صلاة الظهر.

ويتابع الفلسطينيون بمدينة القدس الشرقية عن كثب تطورات الأوضاع بعد الزلزال الذي وقع فجر اليوم، وفق مراسل الأناضول.

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن وزير الصحة التركي، مساء الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1651 قتيلاً و11 ألفاً و119 مصاباً، في أحدث إحصائية غير نهائية.