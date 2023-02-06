ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا إلى 1541 قتيلاً و9733 مصاباً

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، مساء الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا منذ فجر اليوم، إلى 1541 والجرحى إلى 9733، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) يونس سيزر في تصريح صحفي الإثنين، أن 1498 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات.

وأشار إلى أن 130 هزة ارتدادية وقعت في المنطقة عقب الزلزال.

وأردف:" ما يقرب من 15 ألف عنصر بحث وإنقاذ ونحو 5 آلاف مركبة ومعدات بناء ينشرون في منطقة الزلزال".

وأوضح سيزر أنه تم إرسال 35 ألف خيمة إلى المنطقة لتوفير المأوى للسكان، وتم شحن ما يقرب من 360 ألف بطانية إلى المنطقة.

وفي تصريحات من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، في وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين ولفت أردوغان إلى أن "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وقال: "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وضرب زلزال، فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.