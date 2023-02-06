استعدادات وزارة الداخلية والدفاع التركية للتعامل مع الزلزال المدمر وسط نشر كبير لفرق الإنقاذ

أعلنت وزارة الدفاع التركية استعداد كتيبة المساعدات الإنسانية التابعة لها للمشاركة في عمليات الإنقاذ في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وشمال سوريا فجر الاثنين، وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوزير خلوصي أقار وقادة القوات التركية توجهوا إلى جنوبي البلاد لتنسيق عمليات المساعدة والإنقاذ.

وأضاف البيان أن الوزارة أنشأت مركزا لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات، أودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين، في تركيا.

وتأثر بالزلزال العديد من الولايات التركية القريبة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا لا سيما سوريا.

وزارة الداخلية:

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية.

وأضاف قائلا : "حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجات".

ولفت أن التحريات الأولية تؤكد وجود خسائر في الأرواح إلى جانب الأضرار المادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات، وأودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين.