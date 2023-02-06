الرئيس التركي يعلن الحداد العام لمدة 7 أيام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، وأدت إلى مقتل 1651 شخصاً وإصابة 11119، في آخر حصيلة أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساء الاثنين.

وجاء في التعميم الذي وقع عليه الرئيس مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/ شباط 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير".

في سياق متصل، بحث الرئيس أردوغان مع زعيمي حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، و حزب "إيي" ميرال آقشنر، الوضع في منطقة الزلزال.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث أردوغان مع باهتشلي وآقشنر الوضع عقب الزلزال وجهود البحث والإنقاذ الجارية.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيانٍ ثانٍ، أن أردوغان أجرى اتصالين مع زعيمي حزبي "الوحدة الكبرى" مصطفى دستجي و"اليسار الديمقراطي" أوندر أقصقالي.

وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع دستجي وأقصقالي الوضع في الزلزال وجهود البحث والإنقاذ.

وضرب زلزال، فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.