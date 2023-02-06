تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 1498 قتيلاً و8533 مصاباً

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 1498 قتيلاً و8533 مصاباً، مساء الاثنين.

وأفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر في تصريح صحفي الإثنين، أن 1498 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات.

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 8 آلاف و533 شخصاً، فيما بلغ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال 2834.

وأشار إلى أن 130 هزة ارتدادية وقعت في المنطقة عقب الزلزال.

وأردف:" ما يقرب من 15 ألف عنصر بحث وإنقاذ ونحو 5 آلاف مركبة ومعدات بناء ينشرون في منطقة الزلزال".

وأوضح سيزر أنه تم إرسال 35 ألف خيمة إلى المنطقة لتوفير المأوى للسكان، وتم شحن ما يقرب من 360 ألف بطانية إلى المنطقة.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي تصريحات من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، في وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين ولفت أردوغان إلى أن "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وقال: "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وأعلن مصرع 1014 شخصا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال، وفق أحدث حصيلة.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى ألفين و818 مبنى.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، "والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة".

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب "الناتو" والاتحاد الأوروبي.