دول عديدة تقدم التعازي إلى تركيا في ضحايا الزلزال وتعرض المساعدة في عمليات الإنقاذ

تتوالى رسائل التضامن والتعازي إلى تركيا إثر الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد وشمال سوريا فجر الإثنين، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين.

وبعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وأعرب علييف عن تلقيه ببالغ الحزن نبأ سقوط العديد من الضحايا وحدوث دمار "جراء الزلزال بولاية قهرمان مرعش في تركيا الشقيقة"، الذي شعر به كثير من الولايات المجاورة.

وأضاف: "أُعلمكم استعدادنا لكل أنواع المساعدة في هذا الوقت العصيب، وباسمي ونيابة عن الشعب الأذربيجاني أقدم تعازيّ لكم ولعائلات وأقارب الذين فقدوا حياتهم وللشعب التركي الشقيق"

وأردف: "أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن تختفي آثار الزلزال في أسرع وقت ممكن".

كما قدم رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان برزاني تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر الإثنين.

وفي تغريدة على تويتر قال برزاني: "دعائي وفكري مع من تأثروا بالزلزال الذي ضرب منطقتنا في ساعات الصباح المبكرة".

من جانبه، أعلن وزير خارجية السويد استعداد بلاده لتقديم يد العون إلى تركيا وسوريا لتنسيق جهود مساعدتهما في كارثة الزلزال.

كما صرح مستشار الأمن القومي الامريكي، جيك سوليفان، بأنه أبلغ مسؤولين أتراك باستعداد واشنطن للمساعدة في جهود الإنقاذ من الزلزال.

وفي تغريدة قال سوليفان إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من الزلزال المدمر الذي وقع اليوم" في تركيا وسوريا.

وأضاف "أنا على تواصل مع المسؤولين الأتراك لإبلاغهم باستعدادنا لتقديم أي مساعدة مطلوبة. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا".