ضحايا وتهدم مبان في زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا

قال والي عثمانية (جنوبي تركيا) إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وتهدم 34 مبنى في المدينة في زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات، لكن مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد.

وفي سوريا، أحدث الزلزال أضرارا مادية كبيرة في مدن إدلب وحلب وحماه والشمال السوري.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.