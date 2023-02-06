هزة أرضية جديدة بقوة 7,5 درجات تضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا

ضربت هزة جديدة بقوة 7,5 درجات جنوب شرق تركيا بعد ظهر اليوم الاثنين على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بعد ساعات على الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 1200 شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وسجلت الهزة على عمق قليل عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,24 ت غ) على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرق بلدة ايكنوزو.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مركز الزلزال كان في منطقة البستان Elbistan في قهرمان مرعش التي هرعت إليها فرق الإنقاذ.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة (قهرمان مرعش) قائلة إنه ستستمر الهزات الارتدادية لتصل قوتها إلى 6.5 - 6.7.

وأدى الزلزال الأخير إلى سقوط مئات المباني وقتل ما لا يقل عن 912 شخصا. ويعتقد أن المئات ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر.