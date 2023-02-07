إطفاء الحريق في ميناء إسكندرون جنوبي تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية إطفاء الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون بولاية هطاي، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين.

وأشارت الوزارة، في بيان، أنّ مروحيات من القوات البرية وطائرة للقوات الجوية، تمكنت من إطفاء الحريق.

ونشرت الدفاع التركية في حسابها على تويتر مشاهد من إطفاء الحريق.

وكانت وكالة الأناضول قد نشرت مقطعاً مصوراً من "طائرة مسيرة"، أمس الاثنين، يظهر محريقاً اندلع في "حاويات بضائع" بميناء إسكندرون، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.