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إنقاذ شخص من تحت الأنقاض بعد 37 ساعة على زلزال تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
قهرمان مرعش
نشر في 07.02.2023 19:05
رجال إنقاذ يحملون أحد الناجين من تحت أنقاض مبنى في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا DHA رجال إنقاذ يحملون أحد الناجين من تحت أنقاض مبنى في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا (DHA)

تمكنت فرق الإنقاذ الثلاثاء، من انتشال شخص حي من تحت أنقاض مبنى، بعد 37 ساعة على وقوع زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وعقب سماعها صوتاً قادماً من تحت أنقاض مبنى مؤلف من 9 طوابق في "شارع طرابزون"، ركزت الفرق جهودها نحو موقع الصوت ونجحت في إنقاذ المواطن "نادر يلديز"، وهو مصاب.

وتم نقل المصاب يلديز إلى المستشفى بعد إنقاذه من تحت الأنقاض، بمساعدة جنود وعناصر شرطة ومواطنين.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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