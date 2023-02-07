الخطوط التركية تطلق رحلات مجانية من الولايات المتضررة من الزلازل

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، أن رحلاتها الداخلية المباشرة من الولايات المتضررة من الزلازل ستكون مجاناً لغاية 13 فبراير/ شباط الجاري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، إن رحلات الطيران المجانية تشمل الرحلات الداخلية المباشرة باتجاه واحد فقط (ذهاب)، انطلاقاً من 9 ولايات.

وأوضح المتحدث أن الولايات المشمولة بالقرار هي، أضنة، ودياربكر، وشانلي أورفة، وإلازيغ، وقهرمان مرعش، وملاطية، وأدي يامان، وغازي عنتاب، وقيصري.

ودعا أوستون المواطنين إلى إجراء حجز قبل المجيء إلى المطارات.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.