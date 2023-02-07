انهيار مسجد يني جامع في ملاطية والعديد غيره في الزلزال المدمر

تهدم مسجد يني جامع التاريخي (المسجد الجديد)، الواقع في وسط مدينة ملاطية جنوب شرق تركيا، في زلزال يوم الاثنين الذي هز الأمة وأودى بحياة أكثر من 1500 شخص وخلف أكثر من 9000 مصاباً وهدم ما يقرب من 3000 مبنى، وفقًا للنتائج الإحصائية الأولية.

تأثر المسجد، الذي تم ترميمه وافتتح للعبادة العام الماضي، بالزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة ووقع في الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة بازارجيك في ولاية قهرمان مرعش.

بني المسجد الجديد في موقع مسجد حاجي يوسف القديم، وقد دُمر في زلزال 3 مارس/آذار 1894 الذي يطلق عليه في ملاطية اسم "الزلزال الكبير"، واستمر ترميمه بمساعدة من المصلين وانتهى بإسهام من السلطان عبد الحميد الثاني.

ثم تضرر المسجد بشدة في الزلزال الذي وقع في 14 مارس/آذار 1964، وحدثت شقوق في القبة وسقطت بعض جدرانه. بعدها، قامت المديرية العامة للأوقاف بترميم المسجد من جديد وبنيت مئذنة كبيرة.

وفي الوقت نفسه، في غازي عنتاب، تضررت أيضًا العديد من المحلات في بازار Coppersmiths التاريخي، فيما يزيد تساقط الثلوج الكثيف المستمر من صعوبة العمل على فرق الإنقاذ.

وفي شانلي أورفا، فقدت المعلمة رضية تانلاب حياتها بعد أن سقطت عليها أجزاء من مئذنة المسجد أثناء الزلزال. وقد نقلت المدرسة إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة بالرغم من التدخل الطبي.

وفي حادثة منفصلة لقيت امرأة مصرعها عندما انهار فوقها جدار مسجد في منطقة جيهان في أضنة. فقد أصيبت عائشة تشفتجير وابنتها سيفينتش، اللتان تعيشان في منطقة حريت محلسي، بالخوف وغادرا منزلهما بعد الزلزال الثاني الكبير الذي وقع في جيهان حوالي الساعة 1:30 مساءً. وأثناء فرارهما، انهار جدار المسجد وعلق الأم والبنت تحت أنقاضه. في وقت لاحق، هرع رمضان يلدريم، ابن أخت عائشة لمساعدتهم.

أخرجت الابنة من تحت الأنقاض، لكن الأم توفيت متأثرة بجراحها.