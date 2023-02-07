القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

في آخر حصيلة.. ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2921

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.02.2023 06:44
إنقاذ فتى في قهرمان مرعش بعد 24 ساعة من الزلزال الأناضول إنقاذ فتى في قهرمان مرعش بعد 24 ساعة من الزلزال (الأناضول)

أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) محصلة جديدة لعدد ضحايا الزلازل في تركيا مشيرة أنه ارتفع إلى 2921 قتيلًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس آفاد، يونس سيزر، الثلاثاء، أوضح فيها أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834.

وأشار إلى أن 65 دولة عرضت المشاركة في جهود الإنقاذ، لافتا إلى أنه لدى وصول فرق الدعم القادمة من تلك الدول سيتم توزيعها على الولايات المنكوبة.

ولفت إلى وقوع 243 هزة ارتدادية عقب الزلزال، وأن 16 ألفا و400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ.

وأفاد أنهم يواصلون من جهة أخرى مساعي إرسال الخيام واحتياجات الإيواء الأساسية، موضحا أنه تم إرسال حوالي 65 ألف خيمة لمناطق الزلزال، فضلا عن 300 ألف بطانية.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا...
مختارات