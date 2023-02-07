منظمة الصحة: زلزال جنوب شرق تركيا وسوريا قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الذي أعلن عنه في حصيلة غير نهائية وبلغ 2300 على الأقل.

وقالت كاثرين سمولوود مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الاثنين: "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبا ما نرى أرقاما أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائما النمط نفسه مع الزلازل للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".

منذ لحظة الزلزال الأول الذي ضرب في الساعة 4,17 بالتوقيت المحلي (1,17 ت غ) منطقة بازارجيك على بعد حوالى 60 كلم من الحدود السورية، تستمر الحصيلة في الارتفاع لأن عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض آلاف المباني المدمرة.

وسيؤدي هطول الأمطار والثلوج التي تتساقط في بعض الأماكن بكثافة والانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى زيادة صعوبة أوضاع الأشخاص الذين باتوا بلا مأوى وكذلك عمليات فرق الإغاثة.

وقد تشكل عملية إدارة رعاية الناجين تحديا أيضا.

وأوضحت سمولوود "الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم سيجتمعون ويتجمعون في أماكن عامة وهذا سيطرح أيضا مخاطر، وخصوصا إذا لم يتم استقبالهم بشكل جيد في حال لم تتوافر وسائل تدفئة وأيضا بسبب الاكتظاظ"، متخوفة من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

تقع تركيا في واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا في العالم. ووفقا للمعهد الجيولوجي الدنماركي، شعر سكان مناطق بعيدة بهذا الزلزال مثل غرينلاند.