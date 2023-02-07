وزير الخارجية التركي: تلقينا عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن أنقرة تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا أمس الاثنين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، من المطار في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، وأنه من المزمع قدوم فرق أخرى من 7 دول، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وصولهم بأسرع وقت.

من ناحية أخرى، أشار الوزير التركي إلى اتخاذ خطوات لإيواء المواطنين المتضررين من الزلزال في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين، وأن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي يتولى تنسيق الموضوع.

ولفت تشاوش أوغلو، إلى أنه بدوره زار أنطاليا وعقد 3 اجتماعات اليوم مع ممثلي القطاع السياحي في الولاية.

وذكر أنه تم الاتفاق على تخصيص فنادق لاستقبال المواطنين القادمين من المناطق المنكوبة، وأن عدد الأسِرة المخصصة تجاوز 50 ألف سرير.

كما أشار إلى تخصيص دور ضيافة تابعة لمؤسسات حكومية، بسعة 4 آلاف و380 سريراً لإيواء المتضررين من الزلزال.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.