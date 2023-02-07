وزير الصحة التركي: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 5434

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أمس إلى 5434 والمصابين إلى 31 ألفاً و777.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في مقر إدارة الكوارث والطواري التركية "أفاد" بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وقال قوجة، إن عدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض في ولاية هطاي حتى الآن بلغ 1846، مشيراً إلى انهيار 2749 مبنى في ولاية هطاي، في حصيلة أولية.

وبين أن تعزيزات من كوادر البحث والإنقاذ في طريقها إلى الولاية ليتضاعف عدد الطواقم العاملة، اعتباراً من غد الأربعاء، مؤكداً أنه تم تعيين 6 آلاف و30 عنصر من الأطقم الطبية الطارئة، في مناطق الزلزال.

وأفاد وزير الصحة التركي بأنه تم نقل 300 مصاب حتى الآن، من الحالات الحرجة، عبر مروحيات الإسعاف إلى المدن الطبية إسطنبول وأنقرة.

وأكد استنفار الدولة التركية لكافة إمكاناتها وتسخيرها لصالح المتضررين من الزلزال.

بدوره، قال وزير الدفاع التركي إن نحو 7 آلاف و500 من أفراد القوات المسلحة يواصلون العمل في منطقة الزلزال وسينضم إليهم 1500 عنصر آخر اعتباراً من الأربعاء.

وأضاف أقار أنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب تركيا و4 من قبرص إلى مناطق الزلزال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن أورهان تتار، المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع.

وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة.

ونبه تتار المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة بسبب احتمالية حدوث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات.

وذكر أن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى، وأن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها.

وأشار تتار إلى مشاركة 24 ألفا و443 عنصرا في الخدمة بالمناطق المتضررة من الزلازل.

ولفت إلى تخصيص 10 سفن لنقل الجرحى من المناطق المتضررة، فيما يتم إيصال الاحتياجات الضرورية من مأوى وغذاء إلى المتضررين.

وأوضح أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمحتاجين عبر 1322 خبيرا ومتخصصا.

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.