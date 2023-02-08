أردوغان من قهرمان مرعش: فليطمئن مواطنونا لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا ارتفعت إلى 8 آلاف و574 قتيلاً و49 ألفًا و133 مصاباً، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444.

وأضاف أردوغان خلال زيارة تفقدية قام بها إلى ولاية قهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 9 ولايات أخرى وشمال سوريا: "حشدنا جميع مواردنا والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)".

وأردف: "فليطمئن مواطنونا إذ لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء"، معلناً إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا، وذلك بشكل مؤقت.

وأضاف أردوغان أنه حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولاراً) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

وشدد أردوغان: "مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان تلقى معلومات فور وصوله إلى مطار قهرمان مرعش من وزير الداخلية سليمان صويلو، والمسؤولين الآخرين هناك.

وأضافت أن الرئيس أردوغان تفقد مخيم أقيم في ملعب المدينة، لإيواء المتضررين من الزلزال في الولاية.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.