في جو مشحون بالترقب والعواطف والدعوات، تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ يبلغ من العمر 13 عاماً من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد 55 ساعة من وقوع الزلزال.

وكانت المفاجأة الكبيرة بعد وجوده على قيد الحياة، أنه كان يحمل بيده ببغاءً صغيراً قام بحمايته لمدة 55 ساعة متتالية تحت أنقاض زلزال بقوة 7.7 درجة، أحدث دماراً في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا.

واستمرت فرق الإنقاذ بالبحث عن الطفل "بيرات صاري" لمدة 3 ساعات، بعد أن سمعت صرخات منبعثة من حطام إحدى الشقق.

وصرخ بيرات ساري بينما كان ملفوفاً ببطانيات خاصة ضد خطر انخفاض حرارة الجسم، لعمته أثناء تواجده في سيارة الإسعاف وسلمها الببغاء الصغير بعناية فائقة.

فما كان من العمة الرحيمة إلا أن احتضنت الطائر أولاً، ثم أطعمته وسقته بضع قطرات من الماء من غطاء الزجاجة الذي وجدته.

وشكرت العمة التي راحت تذرف دموع الفرح من حين لآخر، الله تعالى بعد أن رأت ابن أخيها وطائره الصغير على قيد الحياة.

ويتلقى "بيرات صاري" الآن العلاج في المستشفى.