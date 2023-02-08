ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا 8 آلاف و574 قتيلاً و49 ألفًا و133 مصاباً، حتى الساعة 14:30 من ظهر اليوم الأربعاء، وفق تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ولاية قهرمان مرعش.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أنه تم الانتهاء من تركيب 70 ألفاً و818 خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ بلغ 96 ألفاً و670 من المنظمات التركية والدولية.

ولفتت "آفاد" إلى وقوع 648 هزة ارتدادية كان أكبرها بقوة 7.6 درجات في منطقة ألبستان بولاية قهرمان مرعش.

وذكر البيان أن ملياراً و639 مليونا و774 ألف ليرة (نحو 87 مليون دولار) تم تحويلها إلى المناطق المتضررة من قبل آفاد ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.

وبدأت 79 عربة من جمعية الهلال الأحمر التركي و16 مطبخاً متنقلاً من تقديم الوجبات للمتضررين، بالإضافة إلى 34 مطبخ متنقل تابع لوزارة الدفاع.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي؛ أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة