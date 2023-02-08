الخطوط الجوية التركية تخطط لإجلاء 30 ألفاً من المنطقة المنكوبة الأربعاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تخطط لإجلاء 30 ألف شخص، الأربعاء، من المناطق التي تضررت جراء الزلزال جنوبي تركيا.

وقال المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الجوية متواصلة لإجلاء المواطنين من المناطق المنكوبة.

وأوضح أوستون أن الخطوط الجوية التركية نقلت الثلاثاء 19 ألفاً و50 شخصاً وتخطط لإجلاء 30 ألف شخص، الأربعاء.

ودعا المواطنين إلى انتظار أدوارهم في المطارات.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن رحلاتها الداخلية المباشرة من الولايات المتضررة من الزلازل ستكون مجاناً لغاية 13 فبراير/ شباط الجاري.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.