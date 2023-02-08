بدء أعمال إصلاح مطار هطاي المتضرر جراء الزلزال

أرسلت شركة "IGA" المشغلة لمطار إسطنبول فرقاً لإصلاح ما تضرر من مطار هطاي جنوبي تركيا، بعد تعرضه لأعطالٍ جراء الزلازل المدمرة التي ضربت الولاية.

وكانت الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر، والتي تركزت في ولاية قهرمان مرعش، تسببت في أضرار كبيرة في مدرج المطار ومبنى المحطة.

وتعمل الشركة التركية بسرعة لإعادة تشغيل المطار واستئناف الرحلات الجوية فيه، حيث قامت بنشر 43 مركبة وأكثر من 300 متطوع بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، للمساعدة في جهود الإصلاح.

وعُلقت رحلات الركاب إلى مطارات قهرمان مرعش وهطاي وغازي عنتاب بعد الزلازل التي ضربت 10 ولايات، فيما أُغلق مطار هطاي الذي تضرر مدرجه بسبب الزلزال أمام جميع الرحلات الجوية.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، خلفت الزلازل ما لا يقل عن 8 آلاف و574 قتيلاً و49 ألفًا و133 مصاباً.