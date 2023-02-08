زلزال بقوة 4 درجات يضرب سواحل هطاي جنوب غرب تركيا وآخر في فلسطين

وقع فجر اليوم الأربعاء زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية- أفاد، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 6.94 كم.

وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 71.61 كم عن ساحل قضاء يايلاداغ التابع لهطاي.

وفي فلسطين:

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الثلاثاء، أن هزة أرضية ضربت فلسطين بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس شمالي الضفة الغربية جلال الدبيك، أن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع الفارعة-الكرمل".

وأضاف الدبيك، أن قوة الهزة الأرضية "بلغت 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم".

وذكر مراسل الأناضول، أن مواطنين من محافظات نابلس (شمال)، ورام الله (وسط)، والقدس شعروا بالهزة.