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نجاة أخوين بعد قضائهما أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.02.2023 07:49
لحظة إخراج الطفل محمد من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش، تركيا، 7 فبراير 2023 IHA لحظة إخراج الطفل محمد من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش، تركيا، 7 فبراير 2023 (IHA)

أخرجت فرق الإنقاذ طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات من حطام مبنى سكني في محافظة قهرمان مرعش، مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة والذي أودى بحياة الآلاف في تركيا منذ يوم الاثنين، بعد ساعتين فقط من إنقاذ شقيقه الأصغر من تحت كومة الأنقاض نفسها.

استغرق الأمر من فرق الطوارئ 32 ساعة لإخراج الطفل محمد من تحت الدمار، لكنها كانت لحظة فرح مشرق لكل من فرق الإنقاذ والمواطنين القريبين.

كما أنقذ رجال الإطفاء زوجين محاصرين تحت أنقاض منزلهما بعد 25 ساعة من الزلزال.

ووسط ارتفاع عدد القتلى، تمكن رجال الإطفاء في مقاطعة كيريك قلعه من الوصول إلى سليمان وفاديم مغرالي في أقل من ساعة.

دعا الزوجان، اللذان أصيبا بجروح طفيفة، رجال الإطفاء الذين أنقذوهما ورافقوهما إلى سيارة الإسعاف لتناول الشاي قبل نقلهما إلى المستشفى.

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