القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

"آفاد" تعلن إتمام عملية البحث والإنقاذ بولاية شانلي أورفة التركية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.02.2023 12:07
آخر تحديث في 09.02.2023 12:34
أطقم البحث والإنقاذ تزيل أنقاض المبنى الذي حوصر تحت طفل، في ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، 8 فبراير/ شباط 2023 الأناضول أطقم البحث والإنقاذ تزيل أنقاض المبنى الذي حوصر تحت طفل، في ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، 8 فبراير/ شباط 2023 (الأناضول)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، إتمام عملية البحث والإنقاذ في ولاية شانلي أورفة إحدى الولايات العشر المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.

وقالت "آفاد" في بيان، إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في شانلي أورفة، وتم نقلها إلى مناطق أخرى يستمر فيها جهود البحث والإنقاذ.

وبلغ عدد المشاركين في أعمال البحث والإنقاذ في منطقة الزلازل جنوبي تركيا 103 آلاف و800 شخص، من 66 دولة، وفق أحدث تصريحات لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي حصيلة غير نهائية، حتى صباح الخميس، بلغ عدد ضحايا الزلازل في تركيا 12 ألفا و873 قتيلاً، و62 ألفاً و937 مصاباً.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال...
مختارات