"آفاد" تعلن إتمام عملية البحث والإنقاذ بولاية شانلي أورفة التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، إتمام عملية البحث والإنقاذ في ولاية شانلي أورفة إحدى الولايات العشر المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.

وقالت "آفاد" في بيان، إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في شانلي أورفة، وتم نقلها إلى مناطق أخرى يستمر فيها جهود البحث والإنقاذ.

وبلغ عدد المشاركين في أعمال البحث والإنقاذ في منطقة الزلازل جنوبي تركيا 103 آلاف و800 شخص، من 66 دولة، وفق أحدث تصريحات لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الخميس.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي حصيلة غير نهائية، حتى صباح الخميس، بلغ عدد ضحايا الزلازل في تركيا 12 ألفا و873 قتيلاً، و62 ألفاً و937 مصاباً.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.