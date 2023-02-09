أردوغان: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلازل إلى 14014 والإصابات إلى 63794

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل ارتفعت إلى 14 ألفًا و14 والإصابات إلى 63 ألفًا و794.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة تفقدية أجراها إلى ولاية غازي عنتاب للاطلاع على الأوضاع وتنسيق الإجراءات.

وأضاف أردوغان أن " الدولة التركية تعمل في الميدان بجميع مؤسساتها منذ لحظة الزلزال".

وأوضح أن إجمالي عدد المباني المنهارة جراء الزلزال بلغ 6 آلاف و444 بينها 944 في غازي عنتاب.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته تهدف لإنشاء مساكن جديدة من 3 - 4 طوابق مكان الأبنية المنهارة في غضون عام واحد.

وأشار إلى استمرار أعمال تركيب مساكن مسبقة الصنع في المنطقة لإيواء متضرري الزلزال، مشيراً أن هناك دفعة مساكن ستصل من خارج البلاد وسيتم توزيعها على الولايات العشر المتضررة.

وأكد أردوغان أن الحكومة تعمل من جهة أخرى على توفير كرفانات لحل مشكلة السكن في المرحلة الأولى.

وأفاد الرئيس التركي أن حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة 3 أشهر في الولايات المتضررة ستدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليها في البرلمان التركي بوقت لاحق الخميس.

وقال إن حالة الطوارئ تتيح للدولة إمكانية التدخل ضد محاولات الفساد في التجارة وبث الفتنة واستغلال هذه الفترة في البلاد.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.