"أغيثوهم".. حملة فلسطينية لدعم منكوبي الزلازل في سوريا وتركيا

أطلقت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الخميس، حملة "أغيثوهم" لمساعدة المنكوبين من الزلازل التي ضربت شمالي سوريا وجنوبي تركيا الاثنين.

وقال وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، في بيان نقلته وكالة الأناضول: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا".

وأشار إلى أن الحملة "تبدأ الجمعة، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة الجمعة، أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة".

ودعا البكري الشعب الفلسطيني إلى "المشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة الأخوة في سوريا وتركيا في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الزلزال".

وقال إن "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستقوم بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح الحملة، وشكلت لجنة لترتيب إيصال التبرعات من خلال سفارتي دولة فلسطين في سوريا وتركيا وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي حصيلة غير نهائية، حتى صباح الخميس، بلغ عدد ضحايا الزلازل في تركيا 12 ألفا و873 قتيلاً، و62 ألفاً و937 مصاباً.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.