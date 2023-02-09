إنقاذ أسرتين سوريتين من تحت الأنقاض في هطاي جنوبي تركيا

أنقذت طواقم تركية، الخميس، أسرتين سوريتين (8 أفراد) من تحت أنقاض مبان مدمرة جراء الزلازل في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطواقم تمكنت بعد مرور 80 ساعة على مرور الزلزال، من إنقاذ الأم السورية وفاء أبو راس، وابنتها زهراء (12 عاماً) وطفليها أحمد (9 أعوام) ووسيم (6 أعوام)، ولاحقاً زوجها حسن، في مدينة إسكندرون.

وأضافت أن أفراد الأسرة تم نقلهم جميعا إلى سيارات الإسعاف وسط تصفيق الحاضرين على هذا الإنجاز.

كما أنقذت فرق البحث والإنقاذ أباً سورياً وبناته الثلاثة في ولاية هطاي التركية، بعد مرور 63 ساعة على مكوثهم تحت الأنقاض الذي تسببه الزلزال.

وقالت بلدية مرمريس، في بيان الخميس، إن فريق البحث والإنقاذ التابع لها، يواصل المساهمة في جهود الإنقاذ جنوب البلاد لليوم الرابع عقب الزلزال.

وأضاف البيان أن الفريق المكون من 6 أفراد، تمكن من سماع أصوات العائلة تحت الركام.

وأردف أن الفريق نجح في كسر الإسمنت والتقدم نحو الأصوات، حيث انتشل الفتيات أولا ومن ثم الأب الجريح، بعد 63 ساعة من الزلزال.

وأوضحت أن الفريق أنقذ الأب وبناته، وأعمارهن 3 و4 و7 أعوام، في حين فارقت الأم الحياة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.