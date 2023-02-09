الصيادلة المتطوعون في تركيا يقدمون خدماتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في منطقة الزلزال

تقوم الصيدليات المتنقلة التي يعمل فيها صيادلة من عموم أنحاء تركيا بشكل تطوعي، بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها ضحايا الزلزال مجاناً.

وهنا نستعرض بعض مواقع الصيدليات المتنقلة الثمانية المنتشرة في 5 ولايات متضررة من الزلزال:

- مركز قهرمان مرعش: مستشفى نجيب فاضل بمدينة يورك سليم، مبنى الخدمات الإضافية، منطقة 12 شباط.

- بينار باشي: قهرمان مرعش أفشين، شارع أفشين بيه.

- هطاي اسكندرونة: مدخل حديقة مستشفى الدولة الجديد بجوار النظامية.

- منطقة إصلاحية بغازي عنتاب: ساحة المطافئ.

- مركز ملاطية: حديقة مستشفى ملاطية للتدريب والبحوث، وحديقة مستشفى باتّال غازي الحكومي وحديقة مستشفى مركز تورغوت أوزال الطبي.

- مركز أديامان: بجوار المركز الصحي رقم 1 في أديامان.

هذا ومن ناحية أخرى، ستبدأ 5 صيدليات ميدانية كبيرة السعة بتقديم خدماتها اعتباراً من يوم غد الجمعة.