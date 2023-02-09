تركيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بعد الزلازل

مددت تركيا إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد بعد الزلازل الكارثية التي ضربت المنطقة الجنوبية.

وكان زلزالان هائلان تفصل بينهما ساعات وقعا يوم الاثنين، دمّرا مدناً وبلدات عبر مساحة شاسعة من جنوب تركيا وضربا بشدة شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن عدد القتلى في واحدة من أسوأ الكوارث هذا القرن وصل إلى 16.546 شخص، مع إصابة أكثر من 65 ألف آخرين.

وأعلن وزير التعليم الوطني محمود أوزار أن فترة التوقف المبكر للمدارس حتى 13 فبراير/شباط قد تم تمديدها لأسبوع آخر حتى 20 فبراير/شباط.

فيما أعلن مجلس التعليم العالي في بيان له، إنه تم تعليق افتتاح الجامعات في جميع أنحاء تركيا حتى إشعار آخر.

هذا وقد خُصصت المدارس ومساكن الطلاب والغرف الجامعية لاستيعاب الناجين من الزلازل.