في إطار التضامن الأوروبي.. فرنسا تنشئ مشفى ميدانياً في تركيا

أعلنت فرنسا أنها ستنشئ مشفى ميدانيا متعدد الأغراض في ولاية قهرمان مرعش تركيا بعد الزلازل التي ضربت المدينة وعدة ولايات جنوبي البلاد وشمال سوريا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على تويتر، إنه بالإضافة إلى فرق الإنقاذ المؤلفة من 136 شخصا التي أرسلتها باريس لأنقرة على خلفية الزلزال، وبناء على توجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون سنقوم بإنشاء مشفى ميداني آمن في تركيا.

وأضاف دارمانين أن 81 فردا مسؤولين عن تدريب الدفاع المدني، بما في ذلك رجال إطفاء، سيعملون في المشفى، مبينا أن هذا الالتزام تم في إطار التضامن الأوروبي.

وأشار إلى أنه سيتم بناء المشفى بما يتماشى مع احتياجات المتضررين من الزلزال.

وكانت الحكومة الفرنسية، أرسلت الاثنين، مسعفين ورجال إنقاذ إلى تركيا، لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.