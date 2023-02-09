مع استمرار وصول فرق الإنقاذ الدولية..إخراج مصابين من تحت الأنقاض بعد أكثر من 73 ساعة

تسابق فرق البحث والإنقاذ في تركيا الزمن أملا في إنقاذ المزيد من ضحايا الزلزال من العالقين تحت الأنقاض.

وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق فجر الخميس، من إنقاذ علي بأغيش (55 عاما) وزوجته زلال (40 عاما) وابنتهما مير برزان (5 أعوام) من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش.

ونجحت الفرق في إنقاذ العائلة بعد مرور 73 ساعة على الزلزال.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ المسن إسماعيل ألتن أولوك (72 عاما)، من تحت الأنقاض بنفس الولاية بعد مرور 72 ساعة.

استمرار توافد فرق الإنقاذ:

على صعيد آخر، يستمر توافد فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية فجر الاثنين، إلى جانب سوريا.

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أن فريقا مكونا من 82 شخصا وصل إلى مطار أضنة صباح الأربعاء.

وأضاف أن الفريق الذي وصل تركيا يحمل مستلزمات طبية ومعدات أخرى يتجاوز وزنها 20 طنا.

وأكد نينغ أن العديد من الفرق الصينية ستتوجه في وقت لاحق إلى تركيا للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

كما وصل إلى مطار أتاتورك المشترك لولايتي تشورلو وتكيرداغ، فريق أوكراني مكون من 35 عنصرا.

وأعلنت روسيا أيضا عزمها إرسال فريق بحث وإنقاذ من 50 عنصرا إلى جانب 11 طبيبا.

وكانت روسيا أرسلت فريقا يوم 6 فبراير/ شباط الجاري مكونا من 100 عنصر.

وشاركت أرمينيا أيضا في عمليات البحث والإنقاذ، من خلال فريق يضم 57 عنصرا.

كذلك أرسلت ألبانيا فريقا مؤلفا من 20 عنصرا، وبنغلاديش 60 عنصرا.

ووصل إلى قاعدة إينجرليك العسكرية في ولاية قونية، فريق من الولايات المتحدة الأمريكية من 159 عنصرا. وسيتولى الفريق مهام البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية للمتضررين.

كما أعلنت المجر إرسال 7 فرق بحث وإنقاذ من 156 عنصرا و28 كلبا بوليسيا للمساهمة في أعمال الانتشال.

وباشر فريق من إسرائيل من 20 عنصرا أعمال البحث والإنقاذ فور وصوله إلى مطار ولاية قهرمان مرعش.

كما وصلت فجر الخميس، إلى مطار إسطنبول طائرة تحمل فريق إنقاذ إسباني من 46 عنصرا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الفريق انتقل إلى مطار أتاتورك وتوجه منه بطائرة تابعة للقوات المسلحة التركية إلى ولاية أدي يامان.

بدورها، أرسلت السلفادور فريق بحث وإنقاذ مكون من ما يزيد عن 100 شخص إلى تركيا وسوريا.

ونشر رئيس السلفادور نجيب بقيلة تغريدة باللغة التركية قال فيها: "نحن في الطريق"، وارفقها بصور للفريق وهو يصعدون إلى طائرة ومعهم كلابا بوليسية.