أذربيجان ترسل ألف خيمة إلى متضرري زلزال تركيا

أعلنت أذربيجان الجمعة، إرسال أكثر من ألف خيمة لصالح المتضررين من كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة حالات الطوارئ الأذربيجانية، أنها أرسلت قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 16 عربة.

وأشارت أن العربات تضم 830 خيمة و279 مدفئة.

وفي بيان آخر، أكدت الوزارة انطلاق طائرة من العاصمة باكو نحو مدينة أضنة التركية تحمل على متنها 200 خيمة و183 مدفئة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.