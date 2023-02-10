أردوغان: أولويتنا دائما هي الإنسان وحياته، ولن ندع المجال لأي استغلال

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفًا و991 ، وإنقاذ 75 ألفًا و523 شخصاً.

جاء ذلك في تصريحات من ولاية أدي يامان، الجمعة.

وأكد أردوغان، أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد لا سيما المناطق المتضررة من الزلزال.

وشدد أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

وأوضح أن الحكومة وجهت أوامر لشركة الخطوط الجوية التركية لنقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا".

وقال: "نعد برنامجًا شاملًا سيضمن نهوض البلاد من جديد لا سيما المنطقة المتضررة من الزلزال".

وأعلن أردوغان إخلاء أكثر من 76 ألف مواطن تركي من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وأردف: "أولويتنا دائما هي الإنسان وحياته، ولن ندع المجال لأي استغلال".

وأكد أن الدولة سخرت كل إمكانياتها منذ اللحظة الأولى للزلزال، لأعمال البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن تأثير الزلزال شمل رقعة بمساحة 500 كيلومتر مربع في 10 ولايات.

كما أشار إلى أن سوء الأحوال الجوية والأضرار التي لحقت بالطرقات جراء الزلزال، تشكلان عائقا في الوقت الحالي.

وأكمل أردوغان: "الدمار واسع جدا، الكثير من الأبنية تأثرت بالزلزال. لدينا 141 ألف في عمليات الإنقاذ بينهم 30 ألف عنصر متخصص بعمليات البحث والإنقاذ، ربما أكبر تجمع لعناصر الإنقاذ في العالم، لكن مع الأسف لم نوصل المساعدات بالشكل الذي كنا نريده".

ودعا أردوغان إلى التنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ومع الهلال الأحمر وغيرهما من المنظمات العاملة على الأرض، لإيصال المساعدات، والابتعاد عن العشوائية.

وقال: "من الأهمية بمكان تنظيم عملية المساعدات التي ستسمر لأيام وأسابيع ولشهور قادمة".

وأشاد الرئيس أردوغان بالخصال الحميدة للشعب التركي في تضامنه وتعاضده في وقت المحن.

وأوضح أن الفنادق في المنطقة ستفتح أبوابها لإسكان المواطنين، وستعمل الخطوط الجوية التركية وغيرها من الشركات، على نقلهم بالمجان إلى ولايات أخرى لمن يرغب، إلى جانب تأسيس مطابخ متنقلة في كافة مناطق الزلزال وتوزيع الطعام بالمجان.

وتشارك الفرق الأمنية التركية وفي مقدمتها الشرطة والجيش بعمليات الإنقاذ والمساعدة. حيث تشارك 26 سفينة و75 طائرة و81 مروحية و12 ألف آلية من مختلف الأنواع على مدى الساعة في عمليات البحث.