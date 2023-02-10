تركيا: فقدنا 120 شرطيا و32 دركيا في زلزال قهرمان مرعش

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفاة 120 من عناصر الشرطة وأكثر من 32 من الدرك في زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أيام.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، الخميس، أن مؤسسات الدولة تواصل أعمال البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال.

وأشار إلى ضخامة الزلزال، مبينا أنه يعد واحدا من أكبر الزلازل التي حدثت في البر.

ولفت إلى أن عدد الوفيات في ولاية قهرمان مرعش بلغ 5 آلاف و323، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وأكد أن فرق البحث والإنقاذ منتشرة حاليا في كافة المناطق المتضررة بما في ذلك القرى الصغيرة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.